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2 часа назад

Терапевт предупредил о смертельной опасности аспирина

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Бесконтрольный прием аспирина может представлять смертельную опасность, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Его цитирует издание «Вечерняя Москва».

Терапевт предупредил о смертельной опасности аспирина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кондрахин напомнил, что это лекарство используется для борьбы с тромбообразованием, а в других случаях не используется, потому что имеет много побочных эффектов. В частности, подчеркнул он, нельзя использовать его для сбивания высокой температуры.

«Врачи не применяют аспирин в качестве жаропонижающего как у детей, особенно в возрасте до трех лет, так и у взрослых, потому что он повышает кровоточивость», — рассказал терапевт.

По словам врача, бесконтрольный прием аспирина может привести к возникновению язвы, кровотечениям, кровоизлиянию в мозг.

Болезни и лекарства,Андрей Кондрахин,
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