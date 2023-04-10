Что такое ВИЧ. Объясняем простыми словами

Проще говоря, это вирус, ослабляющий защиту организма от множества инфекций и некоторых типов рака, с которыми иммунитет здорового человека в большинстве случаев успешно справляется. По мере разрушения иммунных клеток у заболевшего возникает собственно иммунодефицит, а его организм оказывается неспособен защитить себя от патогенов.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Учёные со всего мира до сих не могут найти способ полностью вылечиться от ВИЧ-инфекции или защититься от неё. Человек, который заразился вирусом, будет его носителем до конца жизни. Однако есть исключения.

Видео дня

Всего от ВИЧ-инфекции излечились пять человек. Во всех случаях медики проводили пациентам трансплантацию стволовых клеток для лечения рака крови. У доноров клеток была особая мутация, которая обеспечивала устойчивость к ВИЧ-инфекции и помогла реципиентам вылечиться.

Надлежащая терапия позволяет контролировать вирус и его влияние на организм. Поэтому ВИЧ-положительные люди, которые принимают необходимые препараты, могут прожить долгую и здоровую жизнь, завести семью с ВИЧ-отрицательным партнёром и детей, у которых вируса не будет.

Суммарно ВИЧ привёл к смерти свыше 40 млн человек. Только в 2021 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, от причин, вызванных ВИЧ-инфекцией, в мире скончались 650 000 человек, а число новых случаев заражения составило полтора миллиона. Всего в мире на конец 2021 года жило почти 39 млн человек с ВИЧ-инфекцией, из которых 25,6 млн — в африканском регионе.

Как можно заразиться ВИЧ

ВИЧ передаётся через биологические жидкости уже инфицированных — кровь, грудное молоко, семенную жидкость и вагинальные выделения, а также от матери ребёнку при беременности и родах. При обычных повседневных контактах заразиться нельзя.

Люди, которые принимают антиретровирусную терапию, не могут передать ВИЧ другим людям, в том числе своим сексуальным партнёрам. Терапия не поможет полностью излечиться от инфекции, но помешает процессу репликации вируса (то есть его постоянного размножения) и даст иммунитету возможность восстановиться.

Симптомы ВИЧ

В первые несколько недель или даже месяцев у человека, который заразился ВИЧ, может не быть никаких симптомов. Иногда люди сталкиваются с чем-то похожим на грипп: повышается температура, болит голова и горло, на коже возникает сыпь.

Со временем без лечения инфекция будет постепенно ослаблять иммунитет. Тогда возникнут другие симптомы: увеличение лимфоузлов, потеря веса, диарея, лихорадка и кашель. Если не принимать терапию, то в дальнейшем всё развивается вплоть до туберкулёза, менингита и других тяжёлых заболеваний, в том числе онкологических.

Чем ВИЧ отличается от СПИДа

Многие нередко используют вместо ВИЧ термин «СПИД» — синдром приобретённого иммунодефицита, приравнивая их друг к другу. На самом деле СПИД считается самой поздней стадией ВИЧ-инфекции. Так что человек, который заразился ВИЧ и начал получать нужную терапию, с высокой долей вероятности никогда со СПИДом не столкнётся.

На развитие синдрома при отсутствия лечения могут уйти долгие годы. Больные СПИДом сталкиваются с высокими рисками развития некоторых типов рака, инфекционных заболеваний и других тяжёлых клинических проявлений синдрома.

ВИЧ-диссиденты. Кто такие?

По всему миру встречаются люди, которые отрицают существование ВИЧ или его связь со СПИДом. Таких людей называют ВИЧ-диссидентами или ВИЧ-отрицателями. Они отказываются принимать терапию, поскольку не верят в её эффективность, и давать её своим детям, если те заразились от родителей.

Первым ВИЧ-диссидентом принято называть американского психиатра Каспера Шмидта, который в своей статье от 1984 года настаивал на психосоциальном происхождении СПИДа и отрицал инфекционную природу заболевания. В 1994 году он умер от заболевания, связанного со СПИДом.

История

В научном сообществе распространена точка зрения, согласно которой ВИЧ-инфекция перешла к людям от одного из видов шимпанзе в Центральной Африке ещё в конце XIX века. Вероятно, вирус иммунодефицита обезьян передался человеку, когда тот ел мясо заражённых шимпанзе или контактировал с их кровью.

Сначала вирус медленно распространялся по Африке, а затем начал возникать на других континентах. Официально первые случаи СПИДа (именно синдром помог выйти на вирус) были зарегистрированы в 1981 году. Изначально это заболевание получило название «болезни четырёх Г» (4-H disease), так как встречалось у гомосексуалов, жителей или гостей из Гаити, потребителей героина и гемофиликов — людей с редким заболеванием крови.

Спустя год учёные выяснили, что заболевание фиксируют и в других группах людей, и официально ввели в употребление аббревиатуру СПИД. При этом тогда специалисты не знали, что именно вызывает синдром. На выявление причины развития СПИДа ушёл ещё год.

В 1983 году в журнале Science появились первые результаты исследований, в рамках которых учёным удалось выделить новый ретровирус из тканей заболевших. В 1986 году новый вирус получил название вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) — этот термин используется и поныне. Уже в 2008 году Люк Монтанье и Франсуаза Барр-Синусси, которые и подготовили статью для Science, получили Нобелевскую премию за открытие ВИЧ.

Пример употребления на «Секрете»

«Испытания экспериментальной вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) Mosaico потерпели неудачу. Об этом сообщила компания-производитель Janssen, входящая в группу Johnson & Johnson. Исследования показали, что вакцина ничем не эффективнее плацебо, которое давали испытуемым».