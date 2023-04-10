Врач назвала вредные лекарства, которые есть в каждой аптечке

В каждой аптечке есть лекарства, которые на самом деле вредны. Среди них популярные «зеленка» и оксолиновая мазь. Об этом предупредила врач Ольга Комарова.

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В носу человека есть «реснички» мерцательного эпителия. С помощью них слизь продвигается в сторону носоглотки, защищая организм от попадания инфекции. У входа в нос расположены густые волоски, которые задерживают более крупные частицы. Смазывая их оксолиновой мазью, мы склеиваем эти «реснички» и препятствуем их нормальному функционированию. В итоге пыль и вирусы попадают в нос. Лучше всего, рекомендует врач, промывать нос солевыми растворами, а не пользоваться мазью.Спиртовой раствор бриллиантового зеленого обычно используют для обработки ран и подсушивания кожных высыпаний. Обычно его также применяют для обработки пуповин новорожденных. Однако современные доктора настаивают на том, что пуповина должна держаться в чистоте и сухости, а местное использование антисептиков не только не уменьшает частоту инфекций, но способствует задержке отпадения пуповинного остатка. То есть использование «зеленки» вредит естественному заживлению пуповины.

Также «зеленку» используют при ветряной оспе. Но под ней не видно, как ведут себя высыпания. Часто это затрудняет диагностику заболевания. Воспаление и вторичную инфекцию также сложнее отследить под слоем зеленки. Причем, зуд она не снимает.

По тем же причинам не стоит применять фукорцин – анилиновый краситель. Он не способствует заживлению, а наоборот затягивает его. Врач советует мазать раны и высыпания растворами каламина, ветригарда, поксклина. Они препятствуют присоединению вторичной инфекции и снимают зуд, пишет «Лента.ру».