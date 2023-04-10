Невролог: не стоит принимать обезболивающие чаще двух дней в неделю

Невролог Дульнев: не стоит принимать обезболивающие от головной боли чаще двух дней в неделю. С таким неприятным симптомом, как кратковременные или хронические головные боли, хотя бы несколько раз в жизни сталкивается каждый человек. И некоторые стремятся напичкать себя обезболивающими при малейшем дискомфорте. И вот парадокс: если пить бездумно таблетки от головной боли, то в конечном итоге ваша голова будет болеть ещё больше, узнал «Секрет фирмы».

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«Секрет» выяснил у врача-невролога сервиса DocMa Виталия Дульнева, что рекомендуется ограничивать обезболивание при головных болях. Простые нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) — ибупрофен, кеторолак, напроксен, индометацин — можно принимать не чаще 15 дней за месяц. А комбинированные НПВС (ибуклин, пенталгин, цитрамон), парацетамол, триптаны и препараты эрготамина принимают не чаще 10 дней за месяц.

В целом не стоит использовать лекарственное обезболивание чаще двух дней в неделю. Отследить количество принимаемых препаратов поможет дневник головной боли, например, Migrebot.

«Если рекомендуемый объём превышен в течение короткого времени, скорее всего, это не приведёт к каким-либо последствиям. Однако длительный (более 3 месяцев подряд) приём обезболивающих в большом объёме может вызвать вторичную лекарственно-индуцированную (абузусную) боль. В этом случае головные боли становятся очень частыми, а эффективность обезболивающих существенно снижается», — заключил эксперт.