Мясников раскрыл опасность популярной группы лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности, которую в себе таят мочегонные препараты. В эфире телеканала «Россия 1» доктор рассказал, что эта популярная группа лекарств способна провоцировать развитии аритмии.

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По мнению специалиста, подобные препараты активно вымывают калий и натрий из организма и выводят определенные электролиты и микроэлементы.

При подозрении на аритмию Мясников посоветовал в первую очередь проверить уровень электролитов в крови, потому что, вероятнее всего, их недостаток может быть проявлением дисбаланса, вызванного мочегонными препаратами. Мясников назвал подобный недуг «классическим осложнением от мочегонных средств».