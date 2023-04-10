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Доктор Мясников раскрыл опасность популярной группы лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности, которую в себе таят мочегонные препараты. В эфире телеканала «Россия 1» доктор рассказал, что эта популярная группа лекарств способна провоцировать развитии аритмии.

Мясников раскрыл опасность популярной группы лекарств
© Вечерняя Москва

По мнению специалиста, подобные препараты активно вымывают калий и натрий из организма и выводят определенные электролиты и микроэлементы.

При подозрении на аритмию Мясников посоветовал в первую очередь проверить уровень электролитов в крови, потому что, вероятнее всего, их недостаток может быть проявлением дисбаланса, вызванного мочегонными препаратами. Мясников назвал подобный недуг «классическим осложнением от мочегонных средств».

Кроме того, телеведущий сообщил, что у человека, который принимает лекарства для снижения давления, может развиться инфаркт почки, мозга или сердца. Иными словами, прием таких препаратов может существенно навредить здоровью и даже убить. Мясников отметил, что врачи назначают эту группу препаратов в тот момент, когда пациент находится под их наблюдением.

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