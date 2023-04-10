Врач рассказала об определении опасных болезней по состоянию ног

Нарушения в работе эндокринной и кровеносной систем, рак кожи и диабет часто отражаются на состоянии ног, поэтому их вид можно использовать для определения болезней. В интервью Daily Mail врач-ортопед Эмма МакКонначи рассказала, как поставить диагноз, взглянув на ступни.

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Специалистка отметила, что не всегда изменения на ногтях или коже ног говорят об опасном заболевании, однако лучше не игнорировать необычные симптомы, а обратиться к врачу. Например, деформация стопы и пальцев на ногах может развиться из-за ношения неудобной обуви, а может говорить о повреждении нервов в результате инсульта.

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Тревожным симптомом является появление вертикальной темной линии на одном или нескольких ногтях. Такое состояние называют меланонихией — накоплением мелатонина в ногтевых пластинах. Причина может быть безобидной: в частности, иногда меланонихия развивается из-за травмы или в результате приема некоторых лекарств. Однако она также является симптомом меланомы. Появление полосок на ногтях должно настораживать в первую очередь людей со светлой кожей.

Если ногтевая пластина стала крошиться и приобрела желтый, оранжевый или коричневый цвет, — это очевидный признак грибка, говорит МакКонначи. Вылечить его можно лишь с помощью специальных препаратов.

Другой опасный симптом — отечность. Она может появиться из-за разных факторов, большинство из которых легко устраняются. При этом, по словам врача, отеки могут говорить о возможных нарушениях в работе лимфатической системы или сердца.

По словам МакКонначи, трещины на пятках иногда появляются из-за сбоя в эндокринной системе. При некоторых нарушениях, щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов, что приводит к сухости кожи и трещинам. Однако чаще всего трещины — это обычный косметический изъян, избавиться от которого поможет удобная обувь и увлажняющий крем.