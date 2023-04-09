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2 часа назад

По форме сердца можно предсказать будущие заболевания

Ferra.ru

Исследование специалистов из Стэнфорда, показало, что форма сердца может предсказать то, какие заболевания органа будут развиваться у людей.

По форме сердца можно предсказать будущие заболевания
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, выяснилось, что сферичность — или округлость — чаще встречается у здоровых сердец, чем считалось раньше, однако может выступать в качестве генетического индикатора сердечных проблем.

Учёные обнаружили, что внутреннее заболевание сердечной мышцы вызывало сферичность в левом желудочке ещё до того, как болезнь сердца дала о себе знать. Исследователи пришли к выводу, что наличие повышенной сферичности может «выявлять людей с основными молекулярными/клеточными аномалиями, которые подвергают их повышенному риску развития явной кардиомиопатии или связанных с ней заболеваний, таких как мерцательная аритмия».

Болезни и лекарства,
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