Нефролог рассказал, как вовремя распознать болезнь почек

От хронической болезни почек (ХБП) разной стадии страдает примерно каждый девятый житель Земли. Часто заболевание протекает бессимптомно, а восстановить здоровье получится только с помощью трансплантации. Главный внештатный нефролог СЗФО Ашот Есаян рассказал «Клопс», как предупредить и вовремя распознать недуг.

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— Что такое хроническая болезнь почек?

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— Это не диагноз как таковой, а общее название патологии почек. Оно указывает на нарушение функции почки и признаки её повреждения.

— Как распознать ХБП?

— Во многих случаях ХБП протекает бессимптомно, поэтому пациент может даже не знать о своём заболевании.

Например, недавно мы проводили исследование в 12 регионах России. Доктора, которые ведут первичный приём пациентов, включали в программу «ХБП-скриннинг» пациентов с наличием факторов риска по ХБП. Обязательным условиям для включения в программу было отсутствие у пациента диагноза ХБП.

Всего было около 1 300 000 посещений. В результате мы выяснили, что у 13% процентов есть та или иная стадия хронической болезни почек. Например, у 11% таких пациентов была обнаружена уже четвёртая стадия ХБП. Но больше всего выявили больных с третьей стадией — 72%. Они жили и даже не знали о недуге. Были и такие пациенты, которых срочно пришлось госпитализировать для начала диализной терапии. Так что ХБП – очень скрытная болезнь, её ещё называют «тихой убийцей».

— Как можно вовремя выявить заболевание?

— Есть разные виды исследований: ультразвуковые, лучевое, биопсия, анализ осадка мочи. Однако самый простой способ — измерить уровень креатинина в сыворотке крови, белка и альбумина в моче.

По нашим наблюдениям, люди старше 65 лет в 2-3 раза чаще страдают почечными заболеваниями, поэтому им необходимо регулярно следить за уровнем креатинина сыворотки крови и альбумина в моче.

— Какие есть факторы риска?

— Например, сахарный диабет второго типа. Существует правило – как только поставили диагноз сахарного диабета 2 типа, нужно сдать анализы на креатинин сыворотки крови для расчета скорости клубочковой фильтрации и мочу на альбуминурию. Факторами риска также являются артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания, в том числе сердечная недостаточность.

— Что в повседневной жизни влияет на риск развития заболевания?

— Повышенное употребление соли повышает риск развития заболевания на 22%. Не рекомендуется также употреблять в большом количестве белок, особенно нежелательно красное мясо. Например, бодибилдеры потребляют огромное количество белка, поэтому у них довольно часто развиваются почечные заболевания. Рекомендуется употреблять не более 1,2-1,5 грамм белка на килограмм веса тела в день. А вот употребление большого количества свежих овощей и фруктов поможет снизить риски. Курение сигарет также повышает риск развития ХБП.

— Есть ли генетическая предрасположенность?

— Да, есть заболевания почек наследственного характера, они могут проявляться еще с детства. Существует также семейная предрасположенность к патологии почек. Поэтому, если в семье есть родственники, которые страдают почечной недостаточностью, получают диализное лечение, болеют различными почечными заболеваниями, например, поликистозом почек, или была трансплантация почки, то это показание для обследования других членов семьи.

— А может ли принятие лекарств спровоцировать развитие ХБП?

— Да, если человек бесконтрольно принимает нестероидные противовоспалительные средства (так называемые аналгетики). Всё это классический набор, которым пытаются снять головную боль, боль в суставах, костях, боли, связанные с менструацией. Зачастую пациенты даже не обращают внимания, когда прибегают к таблеткам, а потом при возникновении проблем не сообщают врачу, что принимают какие-то из этих лекарств. Ведь «безрецептурные — и ладно».

— Бесконтрольно — это как часто?

— Практика показывает, что чаще всего женщины с головными болями, мигренями постоянно принимают таблетки в больших количествах. Если общее количество принимаемого препарата превышает 2 кг за всю жизнь, то уже возникает почечное заболевание. Такое количество набирается при ежедневном приеме 1 г, например анальгина или парацетамола, в течение 5-6 лет. Резко повышается риск прогрессирования ХБП при приеме препаратов данного класса у пациентов с уже сниженной скоростью клубочковой фильтрации больше недели подряд.

— Чем так вредны для почек эти препараты?

— Нестероидные противовоспалительные средства подавляют образование в почках веществ, необходимых для эффективного почечного кровотока, что постепенно приводит к склеротическим изменениям почечной ткани, приводя к развитию нефросклероза.

— У ХБП выделяют 5 стадий болезни. Чем они различаются?

— Их определяют по степени клубочковой фильтрации: измеряют уровень креатинина в сыворотке крови и с помощью специальной формулы автоматически рассчитывают скорость клубочковой фильтрации. Чем ниже этот показатель, тем хуже очищение, тем больше остаётся шлаков в организме, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний.

— Что происходит в организме при пятой стадии?

— Это терминальная стадия почечной недостаточности. Пациенты при определённых показателях должны уже переходить на методы почечной заместительной терапии: диализ или трансплантацию. У таких пациентов, как правило, развивается анемия, повышен уровень паратиреоидного гормона, фосфатов, кальцификация стенок сосудов, гипертрофия миокарда левого желудочка, высок риск развития гиперкалиемии. Также у большинства больных артериальная гипертензия, которая с трудом поддаётся лечению.

— Насколько ХБП распространённый диагноз?

— В мире на 2018-й год было 850 млн людей с ХБП разной стадии — получается, примерно каждый девятый. Диализное лечение в России получает примерно 60 тысяч человек, где-то около 11 тысяч больных, у которых трансплантированная почка. Данные по более лёгким стадиям, к сожалению, неизвестны.

— С ХБП чаще сталкиваются женщины или мужчины?

— Всё-таки несколько больше страдают мужчины, потому что у них и жизнь тяжелее, напряжённее, и курят они чаще, а это очень серьёзный фактор риска.

— Заболеваемость растёт?

— Да, во всём мире. Но это происходит отчасти потому, что развиваются технологии, чаще удаётся диагностировать заболевание. Да и население становится старше, продолжительность жизни увеличивается. Теперь люди чаще доживают до почечной недостаточности, как и до онкологии. К 80 годам почки функционируют уже в два раза хуже, и это естественный процесс угасания функций. Кроме того, благодаря успехам кардиологии, эндокринологии больные диабетом и сердечно-сосудистыми тоже живут дольше, потому чаще доживают до почечной недостаточности.

— Можно ли полностью вылечиться?

— Многие заболевания почек очень трудно поддаются лечению, хотя успехи, конечно, есть. Сейчас мы можем продлить жизнь пациенту на долгие годы. У меня есть пациенты, которые получают диализ, а почки отказали уже лет 20 назад. Кому-то пересадили почку в 15, сейчас человеку 45, и у него уже свои дети.

Мы стараемся максимально направлять на трансплантацию почки, особенно молодых, чтобы они не были привязаны к диализному центру. При этом качество жизни улучшается, они долго живут.

— Откуда обычно берут донорскую почку? Существует какой-то банк органов?

— Есть два подхода: либо трансплантация только от кровного родственника, либо от умершего донора. То есть человек при каких-то обстоятельствах погиб, например, в автокатастрофе, от черепно-мозговой травмы.

Обязательным условием для посмертного изъятия донорского органа является смерть мозга. По каждому случаю ситуацию оценивает специальная трансплантационная бригада. По итогу можно спасти как минимум двух человек с болезнями почек, а сейчас развивается ещё и трансплантация сердца, печени, лёгких, роговицы и так далее.

— Спрашивают ли разрешение на трансплантацию у родственников погибшего?