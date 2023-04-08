Мясников перечислил признаки болезни Паркинсона

По словам доктора, свидетельствовать о развитии болезни может дрожание рук, ставший мелким почерк, ослабший голос, потеря запахов, ухудшение памяти, скованность в плечах, затрудненное глотание, замедленные движения и сниженная мимика, частые позывы к мочеиспусканию, после которых человек не испытывает чувство облегчения. также заболевший перестает размахивать руками во время ходьбы.