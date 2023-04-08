Россиянам перечислили признаки «вялого метаболизма»

Обмен веществ в организме играет важную роль в вопросе поддержания здорового веса тела. Если метаболизм замедлен, то человек рискует поправиться. Одним из основных признаков медленного обмена веществ является непрекращающееся чувство голода. Если организм активно использует полученные калории для производства энергии, он начинает вырабатывать достаточно тепла для поддержания жизнедеятельности даже в прохладных условиях.

Еще одним признаком вялого метаболизма является сухость кожи. Также тревожным симптомом может быть выпадение волос. Фолликулы зависят от постоянного притока крови, который обеспечивает их кислородом и питательными веществами. Сильная усталость по утрам и в течение дня также говорит о замедленном метаболизме.