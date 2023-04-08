Ученые: лекарство от рака будет готово к концу десятилетия

Фармацевтическая компания Moderna выразила уверенность, что к 2030 году она разработает революционные вакцины от целого ряда заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания. Некоторые исследователи утверждают, что за последние 12-18 месяцев был достигнут 15-летний прогресс в создании вакцин.

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Главный врач компании Moderna, доктор Пол Бертон, считает, что компания сможет предложить персонализированные противораковые вакцины против нескольких типов опухолей уже через пять лет. Кроме того, он говорит, что несколько респираторных инфекций, таких как COVID-19, грипп и респираторно-синцитиальный вирус, можно будет лечить одной инъекцией.

МРНК-терапия также может стать доступной для лечения редких заболеваний, для которых в настоящее время нет лекарств, потому что технология на основе мРНК может позволить выявить и отредактировать генетическую причину заболевания, считает Бертон.