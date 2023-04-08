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1 час назад

Неврологи из США выяснили, что высокое давление в 30-40 лет повышает риск деменции в 70 лет

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что высокое кровяное давление в 30 лет связано с худшим здоровьем мозга в 70 лет, особенно у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Высокое давление в 30-40 лет повышает риск деменции в 70 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи изучили данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) 427 пожилых человек, у которых в рамках другого исследования измерили давление в 1964-1985 годах, когда им было 30-40 лет.

Ученые обнаружили, что участники с высоким кровяным давлением в молодости имели значительно меньшие объемы мозга и худшую целостность белого вещества. Оба этих фактора ранее были связаны с деменцией.

Исследование также показало, что негативные изменения в некоторых областях мозга, например, уменьшение объема серого вещества и объема лобной коры, были сильнее у мужчин. Они отмечают, что различия могут быть связаны с защитными свойствами эстрогена до менопаузы.

Нормальный уровень артериального давления составляет менее 130/80 мм рт.ст. по одним оценкам и менее 140/80 мм рт.ст. — по другим.

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