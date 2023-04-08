Сезон клещей открыт: пора делать прививки

В Роспотребнадзоре сообщили о первых в этом году укусах клещей. «Вечерняя Москва» выяснила, как защитить себя и своего питомца от опасных членистоногих.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Обычно клещи в столице появляются в апреле, а пик их активности приходится на май и начало июня. Однако в соцсетях уже появились первые сообщения от москвичей, обнаруживших кровососов.

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Главная опасность, которую несут эти членистоногие, — клещевой энцефалит. Но от него можно защититься, сделав прививку. По данным столичного управления Роспотребнадзора, в прошлом сезоне от этого заболевания в Москве вакцинировались 47,5 тысячи человек. Особо охраняемые территории Москвы обрабатываются химическими средствами, однако риск «подцепить» клеща все равно сохраняется. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать ряд простых правил. В первую очередь в лесопарках не надо лезть в густые заросли. А гулять лучше только по тропинкам.

— Нужно выбирать облегающую одежду светлых цветов, чтобы легче заметить клеща. Она должна быть закрытой и из плотных тканей, например, кофта с длинными рукавами и штаны. Необходимо надеть головной убор: труднее всего заметить клеща в волосах. Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть, — говорит заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

На саму одежду следует нанести репеллент — средство для отпугивания членистоногих.

Если клещ вас все же укусил, существует четкий алгоритм действий. Нужно осторожно извлечь клеща и поместить его в герметичную емкость. Место укуса обработать антисептиком, а затем срочно обратиться в медпункт для экстренной вакцинации. Клеща надо сдать в диагностическую лабораторию, чтобы убедиться, что он не инфицирован.

Для домашних питомцев клещи куда опаснее, поскольку они — возбудители тяжелого заболевания пироплазмоза. После укуса зараженным паразитом у собак и кошек появляются проблемы с внутренними органами, питомец становится вялым. Чтобы предотвратить заболевание, животных нужно обрабатывать специальными препаратами, но заранее: эффект от них наступает только через 5–7 дней. Дополнительную защиту даст ошейник против клещей. Для собак существуют вакцины против пироплазмоза. Если вы обнаружили клеща на теле собаки, нужно осторожно удалить паразита и тут же отвезти питомца к ветеринарному врачу.

Прямая речь

Дильнара Насибуллина, ветеринарный врач Зеленоградского приюта для безнадзорных животных:

— Клещи просыпаются со сходом снега, у них начинается сезон размножения, который длится до самой осени. В активной фазе клещи голодны и «выходят на охоту». Для предотвращения заражения пироплазмозом перед прогулкой собаку следует обрабатывать специальными препаратами и давать таблетки.

Факт

Препараты от клещей недешевые. В зависимости от производителя и размера собаки стоимость лекарств может варьироваться от 1,5 до 3,5 тысячи рублей. Ошейник дешевле — от 500 рублей.

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