В России обнаружили новый вирус, переносимый клещами

По данным анализов, инфекция близка к переносимому клещами вирусу Bole 4, который обнаружили в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе. Их обоих относят к представителям нового рода внутри семейства флавивирусов. Это вирусы, которые в основном переносятся членистоногими и провоцируют такие заболевания, как лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила, клещевой энцефалит, желтая лихорадка и другие.

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Впервые случаи заражения неизвестным вирусом после укусов клещей зафиксировали во Владивостоке в 2011–2012 годах. У пациентов была 3–5-дневная лихорадка с острым респираторным синдромом. При этом анализы на известные вирусы были отрицательными.

Через 10 с лишним лет специалисты сумели провести генетический анализ вируса Хасеки. Они отобрали для исследования архивные образцы сыворотки пациентов после укусов во Владивостоке, а также взрослые особи клещей и образцы сыворотки людей в Новосибирске.