Мясников назвал наиболее опасный вид головной боли

Наиболее опасный вид головной боли назвал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Он пояснил, что систематическая мигрень, сопровождаемая аурой (ощущение или переживание, предшествующее эпилептическому приступу или являющееся самостоятельным приступом — прим. «Мосленты»), является фактором риска развития инсульта.

Фото: Мослента Мослента

Доктор уточнил, что при таком состоянии слышатся несуществующие звуки, а перед глазами появляются мушки и различные очертания. Остальные виды мигрени специалист назвал менее опасными и не приводящими к инсульту.