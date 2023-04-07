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2 часа назад

Мясников назвал наиболее опасный вид головной боли

Мослента

Наиболее опасный вид головной боли назвал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Он пояснил, что систематическая мигрень, сопровождаемая аурой (ощущение или переживание, предшествующее эпилептическому приступу или являющееся самостоятельным приступом — прим. «Мосленты»), является фактором риска развития инсульта.

Мясников назвал наиболее опасный вид головной боли
Фото: МослентаМослента

Доктор уточнил, что при таком состоянии слышатся несуществующие звуки, а перед глазами появляются мушки и различные очертания. Остальные виды мигрени специалист назвал менее опасными и не приводящими к инсульту.

Ранее Мясников заявлял, что иногда мурашки и движущиеся в поле зрения фигуры разного размера и формы могут быть симптомом катаракты.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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