Врач назвал семь ранних симптомов рака пищевода

Существует несколько ранних признаков, которые могут указывать на развитие рака пищевода, предупредил онколог Салим Нидаль.
В первую очередь он назвал затруднение при глотании, дискомфорт в области груди или живота, рвоту и диарею. Также о злокачественной опухоли могут говорить беспричинная потеря веса, постоянный кашель или проблемы с дыханием.
«Онкологические заболевания очень коварны тем, что не имеют специфических симптомов, поэтому их легко принять за что-то другое», — подчеркнул медик в беседе с «Известиями».
Если данные симптомы не проходят в течение двух-трех дней, надо немедленно вызвать скорую помощь. К основным факторам риска специалист отнес курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и рефлюкс.