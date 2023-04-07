Врач назвал семь ранних симптомов рака пищевода

Существует несколько ранних признаков, которые могут указывать на развитие рака пищевода, предупредил онколог Салим Нидаль.

В первую очередь он назвал затруднение при глотании, дискомфорт в области груди или живота, рвоту и диарею. Также о злокачественной опухоли могут говорить беспричинная потеря веса, постоянный кашель или проблемы с дыханием.