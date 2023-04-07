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1 час назад

Врач Нидаль назвал семь ранних симптомов рака пищевода

Слово и Дело

Существует несколько ранних признаков, которые могут указывать на развитие рака пищевода, предупредил онколог Салим Нидаль.

Врач назвал семь ранних симптомов рака пищевода
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь он назвал затруднение при глотании, дискомфорт в области груди или живота, рвоту и диарею. Также о злокачественной опухоли могут говорить беспричинная потеря веса, постоянный кашель или проблемы с дыханием.

«Онкологические заболевания очень коварны тем, что не имеют специфических симптомов, поэтому их легко принять за что-то другое», — подчеркнул медик в беседе с «Известиями».

Если данные симптомы не проходят в течение двух-трех дней, надо немедленно вызвать скорую помощь. К основным факторам риска специалист отнес курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и рефлюкс.

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