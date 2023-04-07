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18 минут назад

ВОЗ предупредила о возможных эпидемиях опасных вирусов, распространяемых комарами

Газета.Ruиещё 1

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в связи с изменением климата расширяется ареал комаров Aedes aegypti, являющихся переносчиками лихорадки денге, а также вирусов чикунгуньи и зика. Об этом пишет france24.

ВОЗ предупредила о возможных эпидемиях из-за комаров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Специалисты ООН встревожены быстрым распространением насекомых: по их мнению, распространение Aedes aegypti может привести к новым массовым вспышкам эпидемий. Отмечается, что за 20 лет число случаев заболеваний выросло с полумиллиона до 5,2 млн. При этом, случаи инфицирования были зафиксированы в 29 новых странах, где Aedes aegypti появились совсем недавно.

Наиболее тревожным эксперты сочли расширяющееся географическое распространение заболеваний, о которых сообщается все южнее в Северной и Южной Америке, а также в северном полушарии, включая ряд европейских стран.

«Количество комаров и этих болезней с изменением климата увеличивается по высоте и широте», — заявил представитель ВОЗ по борьбе с денге и арбовирусом.

Болезни и лекарства,ВОЗ,ООН,
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