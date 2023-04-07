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21 минуту назад

Врач Васильева предупредила о риске заражения опасным заболеванием весной

Слово и Дело

Микробактериоз легких — опасное заболевание, риск заражения которым значительно увеличивается с приходом весны. Об этом заявила главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева. Она рассказала, как сохранить свое здоровье.

Врач предупредила о риске заражения опасным заболеванием весной
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Медицинский специалист утверждает, что микробактериоз развивается при первичном инфицировании воздушно-капельным путем. Кроме того, в некоторых случаях заболевание развивается вследствие рецидива, когда бактерии уже присутствуют в организме. Особую опасность микробактериоз представляет для людей с ослабленным иммунитетом, передает издание News.Ru.

Врач отмечает, что данное заболевание способно поражать не только легкие, но и весь организм. В частности пациенты могут столкнуться с развитием гнойных воспалений, грибковой инфекции, появлением проблем в работе селезенки, печени и кишечника. Основными симптомами микробактериоза считаются боль в груди, одышка, потеря веса, кашель с мокротой.

По словам Васильевой, в целях профилактики россиянам рекомендовано внимательно следить за своим здоровьем и укреплять иммунную систему. Также она советует отказаться от вредных привычек и избегать стрессовых состояний.

Болезни и лекарства,Ирина Васильева,Минздрав РФ,
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