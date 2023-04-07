Голодание снизило риск диабета 2 типа

«Люди, которые голодали три дня в неделю, питаясь в эти дни только между 8:00 и 12:00 часами, показали большую толерантность к глюкозе через шесть месяцев, чем те, кто придерживался ежедневной низкокалорийной диеты», — рассказали исследователи.