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39 минут назад

Голодание снизило риск диабета 2 типа

Ferra.ru

Исследователи сравнили две разные диеты: одну с прерывистым голоданием и одну с пониженным содержанием калорий, чтобы выяснить, какая из них более полезна для людей, склонных к развитию диабета второго типа.

Голодание снизило риск диабета 2 типа
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные пришли к выводу, что соблюдение диеты с временными ограничениями и прерывистым голоданием может помочь снизить вероятность развития диабета второго типа.

«Люди, которые голодали три дня в неделю, питаясь в эти дни только между 8:00 и 12:00 часами, показали большую толерантность к глюкозе через шесть месяцев, чем те, кто придерживался ежедневной низкокалорийной диеты», — рассказали исследователи.

Отмечается, что почти 60% случаев диабета второго типа можно отсрочить или предотвратить, изменив диету и образ жизни.

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