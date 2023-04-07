Развеян миф о влиянии времени года на обострение головных болей

Некоторые люди отмечают, что с наступлением весны они чаще сталкиваются с мигренью. Однако никаких данных о том, что головные боли как-то связаны с этим временем года, нет, заверил практикующий невролог Рамиш Шогенов. В беседе с «ФедералПресс» врач рассказал, какие причины могут лежать в основе весеннего недомогания.