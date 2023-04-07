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16 минут назад

Развеян миф о влиянии времени года на обострение головных болей

РИА "ФедералПресс"

Некоторые люди отмечают, что с наступлением весны они чаще сталкиваются с мигренью. Однако никаких данных о том, что головные боли как-то связаны с этим временем года, нет, заверил практикующий невролог Рамиш Шогенов. В беседе с «ФедералПресс» врач рассказал, какие причины могут лежать в основе весеннего недомогания.

Развеян миф о влиянии времени года на обострение головных болей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«То, что головные боли чаще бывают по весне нет, – миф. Возможно, есть отдельные пациенты, у которых в такое время может учащаться головная боль, но вряд ли это связано с весной», – высказался специалист.

Вероятно, у таких людей активизируются другие провокаторы мигрени, отметил Шогенов. Например, яркое солнце или стресс. Возможно, человек просто начинает чаще есть продукты, богатые тирамином. То есть головная боль может учащаться и в другие времена года, заключил невролог.

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