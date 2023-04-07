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28 минут назад

Неврологи: Хронический недостаток сна втрое увеличивает риск инсульта

Мир24иещё 1

Недосыпание увеличивает риск инсульта втрое. К такому выводу пришли ученые-неврологи из университета Голуэя (Ирландия), которые провели исследование среди 4496 человек из разных стран.

Хронический недостаток сна втрое увеличивает риск инсульта
Фото: Мир24Мир24

Опрошенных разделили на две группы, одна из которых состояла из 2243 человек, перенесших инсульт, а другая – из 2253 не перенесших. Средний возраст участников исследования составил 62 года. Пациентов опросили о продолжительности и качестве сна, дремоте, храпе и проблемах с дыханием.

Выяснилось, что люди, которые спали менее пяти часов в сутки, страдали от инсульта в три раза чаще, чем те, кто спал в среднем семь часов. У людей, спавших более девяти часов, риск инсульта был более чем вдвое выше, чем у тех, кто спал семь часов в сутки.

При этом у спавших днем дольше одного часа эпизод инсульта диагностировался на 88% чаще, чем у тех, кто этого не делал.

Кроме того, риск инсульта у участников исследования, имевших проблемы с храпом, оказался на 91% выше, чем у тех, кто не имел проблем с дыханием во сне, а у людей с апноэ вероятность инсульта была почти в три раза выше.

Выводы исследования опубликованы в журнале Neurology.

Между тем, австралийские ученые приравняли состояния алкогольного опьянения и недосыпа при вождении автомобиля. Авторы исследовательской работы установили, что сон длительностью менее 4-5 часов увеличивает риск ДТП вдвое – как и концентрация в крови 0,05 промилле алкоголя. С уменьшением продолжительности сна риск попасть в аварию только возрастает. Результаты метаисследования приводит портал Nature and Science of Sleep.

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