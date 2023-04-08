Что делать, если болят суставы

Лечение боли в суставе зависит от их причины. Если это повреждение мягкотканных структур, тем более сопровождаемое острой болью, то лечение очень часто хирургическое. Сейчас многие операции на суставах можно сделать малоинвазивно, при помощи эндоскопических методик, которые называются артроскопией. В них используются миниатюрные камеры и такие же миниатюрные инструменты, которые позволяют выполнять те или иные манипуляции внутри практически любого сустава в организме человека. Также применяются и открытые методики в зависимости от поврежденной структуры.



Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO