Что делать, если болят суставы

Боль в суставах — одна из основных проблем, c которой пациенты обращаются к ортопеду-травматологу. Почему она возникает и как ее лечить? Спросили врача Максима Саутина.
По словам медика, боль в суставах можно условно разделить на хроническую и острую.
Под каждый случай есть свое исследование. Как объяснил врач, обязательно выполняется рентгенологическое исследование сустава для оценки состояния костной ткани и размеров суставной щели. Также часто рекомендуется выполнение МРТ сустава для оценки мягкотканных структур. Ультразвуковое исследование суставов применяется, но, по мнению травматолога-ортопеда, имеет небольшую диагностическую значимость. Многое зависит от того, какой специалист его выполняет, насколько он опытен не только в исследовании, но и в конкретном суставе.
Если изменения носят хронический характер, то это могут быть физиотерапия, внутрисуставные инъекции, либо хирургическое лечение в зависимости от ситуации.