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42 минуты назад

Что делать, если болят суставы

Мира Маркина
Саутин Максимэксперт

Боль в суставах — одна из основных проблем, c которой пациенты обращаются к ортопеду-травматологу. Почему она возникает и как ее лечить? Спросили врача Максима Саутина.

Что делать, если болят суставы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, боль в суставах можно условно разделить на хроническую и острую.

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Боль может быть различной этиологии. Причин для этого может быть огромное количество, поэтому в каждом конкретном случае нужно очень детально и внимательно разбираться, выполняя определенные исследования и тесты.

Для хронической боли причинами могут быть либо старые травмы, либо возрастные изменения в суставах, либо хронические системные заболевания, как, например, ревматоидный полиартрит. В случае острой боли причинами могут быть повреждения каких-либо структур внутри сустава, например, связок, которые окружают сустав, либо связок, расположенных внутри сустава, как переднекрестообразная в коленном суставе, либо мягкотканные структуры, как, например, мениск в коленном суставе, либо повреждения хрящевого покрова сустава, что крайне важно учитывать при принятии решения относительно дальнейшей тактики.

Саутин Максим
Саутин МаксимТравматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Под каждый случай есть свое исследование. Как объяснил врач, обязательно выполняется рентгенологическое исследование сустава для оценки состояния костной ткани и размеров суставной щели. Также часто рекомендуется выполнение МРТ сустава для оценки мягкотканных структур. Ультразвуковое исследование суставов применяется, но, по мнению травматолога-ортопеда, имеет небольшую диагностическую значимость. Многое зависит от того, какой специалист его выполняет, насколько он опытен не только в исследовании, но и в конкретном суставе.

Лечение боли в суставе зависит от их причины. Если это повреждение мягкотканных структур, тем более сопровождаемое острой болью, то лечение очень часто хирургическое. Сейчас многие операции на суставах можно сделать малоинвазивно, при помощи эндоскопических методик, которые называются артроскопией. В них используются миниатюрные камеры и такие же миниатюрные инструменты, которые позволяют выполнять те или иные манипуляции внутри практически любого сустава в организме человека. Также применяются и открытые методики в зависимости от поврежденной структуры.
Саутин Максим
Саутин МаксимТравматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Если изменения носят хронический характер, то это могут быть физиотерапия, внутрисуставные инъекции, либо хирургическое лечение в зависимости от ситуации.

Следует учитывать, что если боль в суставе вызвана хроническими патологиями системного характера, как, например, ревматоидный полиартрит, то нужно лечить системную причину, а потом уже заниматься конкретным суставом, потому что только в состоянии ремиссии системного заболевания можно вылечить конкретную анатомическую единицу и получить хорошие результаты от лечения.
Саутин Максим
Саутин МаксимТравматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO
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