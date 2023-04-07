Что делать если болит поясница

Боль в пояснице - одна из наиболее распространенных проблем со здоровьем, с которой сталкивается множество людей. Независимо от возраста и образа жизни, данная проблема может возникнуть у каждого из нас.

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Данная проблема возникает по самым разным причинам: неправильная осанка, сидячая работа, тяжелые нагрузки, сколиоз и многое другое.

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В этой статье мы расскажем, что делать, если у вас болит поясница.

Советы при боли в пояснице

Первое, что стоит сделать — это дать своей спине отдохнуть. Если вы длительное время сидели или стояли, попробуйте лечь на спину и расслабиться.

Если боль вызвана отеком, то можно использовать лед. Он поможет уменьшить воспаление и снизит боль. Возьмите лед или что-то холодное из морозилки и приложите к больному месту.

Примите противовоспалительные лекарства.

Попробуйте нанести специальную мазь на больное место.

Сделайте простую разминку. Она поможет улучшить кровообращение и снять напряжение с мышц. Если у вас появилась боль в пояснице, вам стоит изучить следующие советы, чтобы справиться с этой проблемой:

Причины появления боли в пояснице

Остеохондроз - заболевание, при котором в позвоночнике образуются пробки из кальция. Они могут сдавливать нервы и вызывать боль.

Сколиоз - кривизна позвоночника, которая вызывает дискомфорт и болезненные ощущения.

Травмы и ушибы. Любая травма может повредить мышцы и связки, тем самым вызывая боль.

Неправильная осанка. Например, скругленные плечи или сутулость нагружают мышцы поясницы.

Сидячий образ жизни также приводит к слабости мышц спины. Боль в пояснице может быть вызвана целым рядом факторов. Рассмотрим основные из них:

Лучший способ помочь себе — это улучшить свою осанку. Для это делайте регулярные упражнения для укрепления мышц спины, держите ровную осанку при сидении и ходьбе, а также используйте эргономические стулья и подушки для сна.

К какому врачу обратиться, если болит поясница

Если вы столкнулись с болью в пояснице, то стоит задуматься о походе к врачу. В зависимости от причины боли ваш врач порекомендует лечение, которое будет включать физическую и реабилитационную терапию, препараты от боли или даже хирургическое лечение.

Если вы не уверены, какой врач вам нужен, то обратитесь к терапевту. Он направит вас к соответствующему специалисту.

Заключение

Боль в пояснице — это неприятно, но ее можно предотвратить и вылечить. Важно следить за своей осанкой, регулярно заниматься физическими упражнениями, контролировать вес и избегать неправильной техники подъема тяжестей.