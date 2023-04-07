$79.50+0.1487.10+0.37
42 минуты назад

Что делать если болит поясница

Клео.Ру

Боль в пояснице - одна из наиболее распространенных проблем со здоровьем, с которой сталкивается множество людей. Независимо от возраста и образа жизни, данная проблема может возникнуть у каждого из нас.

Что делать если болит поясница
Фото: UnsplashUnsplash

Данная проблема возникает по самым разным причинам: неправильная осанка, сидячая работа, тяжелые нагрузки, сколиоз и многое другое.

Видео дня

В этой статье мы расскажем, что делать, если у вас болит поясница.

Советы при боли в пояснице

Если у вас появилась боль в пояснице, вам стоит изучить следующие советы, чтобы справиться с этой проблемой:
  • Первое, что стоит сделать — это дать своей спине отдохнуть. Если вы длительное время сидели или стояли, попробуйте лечь на спину и расслабиться.
  • Если боль вызвана отеком, то можно использовать лед. Он поможет уменьшить воспаление и снизит боль. Возьмите лед или что-то холодное из морозилки и приложите к больному месту.
  • Примите противовоспалительные лекарства.
  • Попробуйте нанести специальную мазь на больное место.
  • Сделайте простую разминку. Она поможет улучшить кровообращение и снять напряжение с мышц.

Причины появления боли в пояснице

Боль в пояснице может быть вызвана целым рядом факторов. Рассмотрим основные из них:
  • Остеохондроз - заболевание, при котором в позвоночнике образуются пробки из кальция. Они могут сдавливать нервы и вызывать боль.
  • Сколиоз - кривизна позвоночника, которая вызывает дискомфорт и болезненные ощущения.
  • Травмы и ушибы. Любая травма может повредить мышцы и связки, тем самым вызывая боль.
  • Неправильная осанка. Например, скругленные плечи или сутулость нагружают мышцы поясницы.
  • Сидячий образ жизни также приводит к слабости мышц спины.

Лучший способ помочь себе — это улучшить свою осанку. Для это делайте регулярные упражнения для укрепления мышц спины, держите ровную осанку при сидении и ходьбе, а также используйте эргономические стулья и подушки для сна.

К какому врачу обратиться, если болит поясница

Если вы столкнулись с болью в пояснице, то стоит задуматься о походе к врачу. В зависимости от причины боли ваш врач порекомендует лечение, которое будет включать физическую и реабилитационную терапию, препараты от боли или даже хирургическое лечение.

Если вы не уверены, какой врач вам нужен, то обратитесь к терапевту. Он направит вас к соответствующему специалисту.

Заключение

Боль в пояснице — это неприятно, но ее можно предотвратить и вылечить. Важно следить за своей осанкой, регулярно заниматься физическими упражнениями, контролировать вес и избегать неправильной техники подъема тяжестей.

Если боли в пояснице не прекращаются или усиливаются, необходимо обязательно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать болей в пояснице и сохранить здоровье вашей спины.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий