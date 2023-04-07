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1 час назад

Атопический дерматит может проявляться в течение всей жизни

Слово и Дело

Атопический дерматит может проявляться в течение всей жизни. Однако его признаки практически полностью пропадают во взрослом возрасте, сообщила дерматолог Эльвира Гуменная.

Атопический дерматит может проявляться в течение всей жизни
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Врач назвала атопический дерматит хроническим заболеванием с периодически появляющимися ремиссиями и обострениями. Его признаки могут отличаться в зависимости от возраста человека, передают «Известия».

Во время младенчества первые симптомы атопического дерматита могут возникнуть в возрасте двух-трех месяцев. В этот промежуток чаще всего наблюдаются покраснения на сгибах ног и рук, шелушения на лице и отечные покраснения. В период с двух до 12 лет признаками недуга являются высыпания на задней поверхности шеи, подколенных ямках и сгибах локтей.

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