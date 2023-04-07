Атопический дерматит может проявляться в течение всей жизни

Врач назвала атопический дерматит хроническим заболеванием с периодически появляющимися ремиссиями и обострениями. Его признаки могут отличаться в зависимости от возраста человека, передают «Известия».

Во время младенчества первые симптомы атопического дерматита могут возникнуть в возрасте двух-трех месяцев. В этот промежуток чаще всего наблюдаются покраснения на сгибах ног и рук, шелушения на лице и отечные покраснения. В период с двух до 12 лет признаками недуга являются высыпания на задней поверхности шеи, подколенных ямках и сгибах локтей.