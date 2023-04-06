Грипп, простуда, корона: как самостоятельно облегчить симптомы

Эти заболевания не зависят от времени года. Те, кто не заболевает серьезно, обычно могут вылечить инфекцию в домашних условиях. Прежде всего, чтобы быстро выздороветь, важно дать организму отдохнуть и поберечь себя. Лучше всего оставаться в постели.

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Что делать при боли в горле и кашле?

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При всех типичных симптомах простуды и гриппа важно пить достаточно, потому что организму требуется много жидкости. Помимо воды полезны чаи и отвары. Боль в горле можно немного облегчить с помощью чая с шалфеем и имбирем. Если боль в горле очень сильная и, кроме того, возникает жар и затрудненное глотание, это может быть тонзиллит. Обратитесь к врачу. От сухого кашля помогают ингаляции с горячей водой несколько раз в день. Кроме того, традиционным домашним средством от кашля является сироп, приготовленный самостоятельно из лукового отвара и меда. Однако мед не подходит для маленьких детей младше одного года.

Снизить температуру домашними средствами

Лихорадка указывает на то, что иммунная система активизировалась. Важно дать организму отдохнуть, чтобы он мог бороться с инфекцией, и много пить. Тем, кто мерзнет, следует взять дополнительные одеяла или грелку. Если больному слишком тепло и он потеет, можно сделать обертывания: смочите тонкую ткань, например кухонное полотенце, теплой водой, отожмите и не слишком плотно оборачивайте голени. Оберните еще одной сухой тканью. Важно: вода ни в коем случае не должна быть ледяной, а должна быть теплой. Если ступни или голени кажутся прохладными на ощупь, следует отказаться от подобных обертываний.

Если температура держится в течение трех дней или очень высокая, следует обратиться к врачу. То же самое относится и к плохому общему состоянию.

Что помогает при насморке?

Если нос заложен, поможет противозастойный назальный спрей. Но его нельзя использовать в течение длительного времени, только в течение нескольких дней. Кроме того, рекомендуются ингаляции с использованием горячего водяного пара. Полоскания соленой водой также полезны. В аптеке можно приобрести специальные средства для промывания носа. Если насморк гнойный и к нему добавляются другие симптомы, такие как лихорадка или сильное чувство недомогания, следует обратиться к врачу.

Лук от боли в ушах

Поскольку боль в ушах может быстро стать очень сильной, с ней следует обратиться к врачу. Эффективное и проверенное домашнее средство в качестве неотложной меры - пакетик с луком. Для этого положите мелко нарезанный лук в мешочек из тонкой ткани, немного отожмите. Ненадолго разогрейте на пару с теплой водой или в микроволновой печи. Затем проверьте, имеет ли мешочек комфортную, не слишком высокую температуру, и приложите его к больному уху. Кроме того, противоотечный назальный спрей помогает облегчить выделение секрета при болях в ушах.

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