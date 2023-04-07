Терапевт назвала неожиданный симптом опухоли мозга

Врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью «Москве 24» назвала неожиданный симптом опухоли мозга. По ее словам, на такое заболевание может указывать прерывистый сон.

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«Какие-то тяжелые органические заболевания головного мозга могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли», — отметила специалист.

Романенко добавила, что нарушения сна зачастую указываю на болезнь. Они могут быть признаками инфекционных заболеваний или нарушений мозгового кровообращения на фоне повышенного давления.