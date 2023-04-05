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Ученые: Бессонница и плохая наследственность удваивают риск астмы

Нездоровый сон и плохая наследственность в два раза увеличивают риск астмы – в такому выводу пришли ученые в Китае, пишет BMJ Open Respiratory Research.

Ученые: бессонница и плохая наследственность удваивают риск астмы
© Мир24

Исследователи проанализированы анкеты о характере сна 455 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет в течение четырех лет. Также была учтена генетическая предрасположенность к астме. Оказалось, что только 73 тысячи человек соответствовали факторам здорового сна, 284 тысячи отвечали промежуточным критериям, а 97 тысяч – факторам плохого режима сна. При этом у каждого третьего имелся высокий генетический риск, а еще у трети – средний.

За период наблюдения астма была выявлена почти у 18 тысяч человек. У них чаще отмечался нездоровый сон и другие отрицательные факторы, включая плохую наследственность. У людей с повышенной генетической предрасположенностью на 47% чаще диагностировалась астма, а у лиц с плохим режимом сна вероятность была на 55% выше. Выяснилось также, что у участников исследования с высоким генетическим риском и плохим режимом сна на 122% больше шансов обнаружить у себя астму, чем у людей со здоровым режимом сна и низким генетическим риском.

Ранее терапевт, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что вызвать кашель могут не только заболевания дыхательных путей, но и вредные привычки, а также прием некоторых лекарства.

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