Чем опасны весной промокшие ноги

Весной часто можно промочить ноги. Чем это опасно, рассказал врач-терапевт высшей квалификационной категории ГКБ им. Вересаева Максим Лаврусь.
По словам врача, промокшие ноги сразу начинают мёрзнуть. Переохлаждение, в свою очередь, может спровоцировать респираторные заболевания, проблемы с почками, воспаление мочеполовой системы, артрит (заболевание суставов).
— В моей практике был случай, когда у 38-летней пациентки из-за промокших ног обострился ишиас — воспаление седалищного нерва. Женщина гуляла с собакой и в темноте оказалась по щиколотку в луже. Сразу вернуться домой и переобуться поленилась, — рассказывает врач. — На следующий день появился лёгкий дискомфорт в левом бедре. Потом боль усилилась. Женщина подумала, что где-то потянула ногу и начала принимать обезболивающее. Но оно работало только некоторое время. В конце концов пациентка уже не могла спать, сидеть, с трудом ходила на работу. Помогли назначенные врачом противовоспалительные препараты.
Если по какой-то причине ноги постоянно находятся в холоде, их может поразить так называемая «окопная» болезнь. Впервые её описали в период Первой мировой войны.
— Холод и влага сужают кровеносные сосуды. Из-за этого они повреждаются вместе с нервными окончаниями, — поясняет врач. — Человек чувствует в ступнях покалывание, онемение. Иногда ноги краснеют, распухают, становятся чувствительными к малейшему холоду. В тяжёлых случаях на коже появляются повреждения.
Врач рассказал о 20-летнем юноше, своём пациенте, который погулял в дождь в кедах и промочил ноги. Через 5 часов, когда парень уже снял мокрую обувь, у него внезапно опухла и сильно зачесалась передняя часть правой стопы, на неё стало больно наступать. Врач прописал покой, кроверазжижающие, спазмолитические препараты и антибиотики. Симптомы прошли.
Максим Лаврусь рекомендует выбирать качественную водонепроницаемую демисезонную обувь.
Промокающие ботинки и сапоги можно обработать водоотталкивающими средствами. — Если ноги всё же промокли, как можно быстрее переобуйтесь и наденьте сухие носки. В плохую погоду не поленитесь взять с собой на работу сменную пару обуви и носков, — советует терапевт.
— Если ступни замёрзли и онемели, медленно согрейте их при комнатной температуре. Распухшие и покрасневшие же, напротив, держите в прохладе. Старайтесь не передвигаться на пораженных конечностях.
Максим Лаврусь рекомендует при появлении настораживающих симптомов не медлить с визитом к врачу.