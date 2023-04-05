Чем опасны весной промокшие ноги

— В моей практике был случай, когда у 38-летней пациентки из-за промокших ног обострился ишиас — воспаление седалищного нерва. Женщина гуляла с собакой и в темноте оказалась по щиколотку в луже. Сразу вернуться домой и переобуться поленилась, — рассказывает врач. — На следующий день появился лёгкий дискомфорт в левом бедре. Потом боль усилилась. Женщина подумала, что где-то потянула ногу и начала принимать обезболивающее. Но оно работало только некоторое время. В конце концов пациентка уже не могла спать, сидеть, с трудом ходила на работу. Помогли назначенные врачом противовоспалительные препараты.