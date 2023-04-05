Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности варикоза

О смертельной опасности варикозного расширения вен в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил доктор и телеведущий Александр Мясников. Он назвал это заболевание одной из причин развития тромбоэмболии.

Фото: Мослента Мослента

По словам врача, риск тромбоэмболии повышается у людей, имеющих проблемы с венами и ведущих малоактивный образ жизни. Однако закупорка сосуда тромбом может произойти и по ряду других факторов, пояснил эксперт.