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3 часа назад

Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности варикоза

Мослента

О смертельной опасности варикозного расширения вен в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил доктор и телеведущий Александр Мясников. Он назвал это заболевание одной из причин развития тромбоэмболии.

Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности варикоза
Фото: МослентаМослента

По словам врача, риск тромбоэмболии повышается у людей, имеющих проблемы с венами и ведущих малоактивный образ жизни. Однако закупорка сосуда тромбом может произойти и по ряду других факторов, пояснил эксперт.

По его словам, в случае развития тромбоэмболии оторвавшийся тромб попадает в циркулирующую кровь и с ее током идет в правые отделы сердца и предсердие, а затем в легкое, где может закупорить один из его сегментов.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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