$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

Не только ОРВИ: терапевт Ярцева назвала три самые распространенные болезни легких

Вечерняя Москва

Не только простуда может стать причиной болезни легких. Сторонних причин, помимо ОРВИ, огромное количество. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Терапевт назвала три самые распространенные болезни легких
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, есть три самых распространенных заболевания легких:

Аллергическая бронхиальная астма

— Она не оставляет за собой серьезных последствий, и прогнозы восстановления всегда благоприятные. Но она приносит дискомфорт при контакте с кошками, домашней пылью или во время цветения, — сказала Ярцева.

Обструктивная болезнь легких

Эта болезнь, как рассказала терапевт, развивается в результате длительного курения, либо из-за запущенной астмы.

— В основном ей подвержены люди, которые работали в пыльных условиях или имели тесный контакт с дымом, — пояснила врач. — Заболевание не лечится, можно только купировать обострение или остановить прогрессирование. С этим хорошо справляется поддерживающая терапия.

Пневмония

Специалист заметила, что речь идет не о вирусной пневмонии, а о бактериальной. Такой пневмонии подвержены все люди — от малышей до взрослых.

— У недоношенных детей слабый организм, к которому легко присоединяется любая инфекция. Дети постарше и взрослые могут переохладиться и ослабить иммунитет, создавая удачную среду для развития болезни, а у пожилых часто пневмония развивается на фоне ОРВИ. Организм теряет защитные функции и сразу присоединяется инфекция, — заключила Ярцева.

Болезни и лекарства,Ирина Ярцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий