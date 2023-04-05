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Врач предупредил об опасном процессе, приводящем к деменции

Заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов связал образование холестерина с риском развития деменции.

Врач предупредил об опасном процессе, приводящем к деменции
© РИА "ФедералПресс"

«Плохо, когда человек физически здоров, а высшая нервная деятельность никудышная», – сказал медик.

В разговоре с News.ru Рябов пояснил, что деменция может возникать вследствие развития атеросклероза сосудов головного мозга, который в свою очередь возникает из-за холестерина. Атеросклероз приводит к повреждению сосудов головного мозга и они перестают справляться со своей функцией, не доставляют нужное количество крови, поэтому возникает деменция.

Врач добавил, что процесс образования холестерина, к сожалению, необратим.

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