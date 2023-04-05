Врач предупредил об опасном процессе, приводящем к деменции

«Плохо, когда человек физически здоров, а высшая нервная деятельность никудышная», – сказал медик.

В разговоре с News.ru Рябов пояснил, что деменция может возникать вследствие развития атеросклероза сосудов головного мозга, который в свою очередь возникает из-за холестерина. Атеросклероз приводит к повреждению сосудов головного мозга и они перестают справляться со своей функцией, не доставляют нужное количество крови, поэтому возникает деменция.