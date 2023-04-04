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1 час назад

Доктор Мясников назвал шесть болезней, которые проходят сами без лечения

Слово и Дело

Некоторые популярные болезни не требуют лечения и проходят сами, рассказал российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников назвал 6 болезней, которые проходят без лечения
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

К таким недугам доктор отнес вирусные инфекции. Организм самостоятельно справляется с ними в течение 11 дней, а с таблетками — спустя девять дней, приводит слова Александра Мясникова издание aif.ru.

Также не обязательно лечить мелкие грыжи, позиционное головокружение, и синдром раздраженного кишечника. Последний требует лишь корректировки питания. С пониженным давлением тоже можно бороться без таблеток — достаточно пить чай или кофе.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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