Мясников назвал 6 болезней, которые проходят без лечения

Некоторые популярные болезни не требуют лечения и проходят сами, рассказал российский врач и телеведущий Александр Мясников.

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К таким недугам доктор отнес вирусные инфекции. Организм самостоятельно справляется с ними в течение 11 дней, а с таблетками — спустя девять дней, приводит слова Александра Мясникова издание aif.ru.