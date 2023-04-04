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Эксперты рассказали о профилактике остеопороза

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Остеопороз — это заболевание, при котором у пациента нарушается плотность и структура костей. Эксперты рассказали, как избежать появления и развития подобной болезни.

Эксперты рассказали о профилактике остеопороза
© Вечерняя Москва

Во-первых, нужно заниматься физкультурой. Регулярные упражнения, такие как ходьба на свежем воздухе, танцы помогают улучшить плотность костей и уменьшить риск развития остеопороза.

Также важно помнить о сбалансированном питании. В рационе должны быть продукты, богатые кальцием и витамином D. Следует отказаться от употребления алкогольных напитков и курения, а также снизить количество стрессовых факторов.

При развитии сильного остеопороза применяются специальные медицинские препараты. Они могут помочь восстановить костную ткань и снизить риск развития осложнений, таких как переломы костей, передает Общественная служба новостей.

В свою очередь врач — диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко предупредила, что ежедневное употребление овсянки повышает риск остеопении (снижения костной массы) и остеопороза у людей пожилого возраста, передает RT.

Занятия спортивной ходьбой могут помочь пожилым людям замедлить старение организма и поддержать суставы в тонусе. Об этом заявил мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

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