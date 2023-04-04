Зачем прививаться против дифтерии

В настоящее время в нашей стране регистрируются лишь единичные случаи дифтерии. И кажется, что эта болезнь не опасна или ее вовсе нет. Но это не так.

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До начала широкого использования вакцин дифтерия была одной из основных причин детской смертности.

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В 1958-1959 годах в СССР началась массовая вакцинопрофилактика дифтерии. Она привела к резкому снижению заболеваемости и смертности детей от этой инфекции. Так, например, в период с 1965 по 1975 годы в Ленинграде не было выявлено ни одного больного. Люди стали забывать о дифтерии и отказываться от профилактических прививок. А зря…

Снижение охвата профилактическими прививками в 80-е годы XX века привело к возникновению на территории бывшего СССР масштабной эпидемии: с 1990 по 1997 год было зарегистрировано более 115000 случаев заболевания дифтерией и более 4000 смертей от нее.

Ежегодно проводимые исследования иммунитета населения к дифтерии в Москве показали, что в 2022 году значительно снизились показатели защищенности, что является угрозой возникновения новой эпидемии дифтерии.

Дифтерия - острое инфекционное заболевание, протекающее с преимущественным поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, выраженной интоксикацией, поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Возбудителем дифтерии являются коринебактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae), продуцирующие смертельно опасный дифтерийный токсин (экзотоксин).

Источник инфекции - больной человек или бактерионоситель. Пути передачи - воздушно-капельный, реже - контактно-бытовой. Больше всего рискуют заразиться непривитые люди или вакцинированные более 10 лет назад.

Перенесенная болезнь также не гарантирует защиты: иммунитет после дифтерии сохраняется от 6 месяцев до 10 лет. Инкубационный период при дифтерии составляет 2 - 10 календарных дней.

Патологические изменения при дифтерии вызваны действием дифтерийного экзотоксина. При попадании в кровь экзотоксин специфически поражает сердце и нервные клетки, приводя к развитию миокардита и осложнений со стороны нервной системы, они проявляются в виде невритов, полирадикулоневритов, парезов и параличей различной степени выраженности, вплоть до смертельно опасного паралича дыхательной мускулатуры.

При дифтерии возникают и другие осложнения: почечная недостаточность, пневмония, пневмоторакс, инфаркт миокарда, эмболия легочной артерии.

Главное средство лечения при дифтерии - антитоксическая противодифтерийная сыворотка. Использование сыворотки имеет большое количество побочных эффектов, но не имеет альтернативы.

Самой эффективной мерой предупреждения дифтерии является вакцинация. Она проводится согласно национальному календарю профилактических прививок. Вакцинация проводится трехкратно детям в возрасте 3, 4,5 и и 6 месяцев с ревакцинациями в 18 месяцев, 6-7 лет и 14 лет. В дальнейшем - каждые 10 лет.

Не следует пропускать ревакцинации, так как поствакцинальный иммунитет со временем снижается и нуждается в поддержке.

Прививки против дифтерии делают в поликлиниках по месту жительства, медицинских кабинетах в детских садах и школах.

Вакцинация резко снижает вероятность заболевания, а в случае развития дифтерии, привитые переносят её в легкой форме и без осложнений.