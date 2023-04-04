Российский врач связала тягу к жирной пище с наличием паразитов

Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова назвала продукты, тяга к которым говорит о вероятности наличия паразитарных заболеваний.
В беседе с журналистами эксперт в области здорового питания отметила, что желание съесть вредные продукты может сигнализировать о наличии проблем со здоровьем. Если у человека наблюдается зависимость от жирной сметаны, мяса и соусов, то существует вероятность того, что у него есть паразитарные заболевания. Об этом пишет издание "Известия".
– Привычку к сладкому и жирному нередко связывают с наличием в организме грибков или паразитов. Так, часто зависимость от жирной сметаны, мяса и соусов может сигнализировать о наличии паразитарных заболеваний, – цитирует СМИ врача.
Мещерякова добавила, что после лечения у многих меняются пищевые привычки, так как происходит очищение организма на глубоком клеточном уровне.