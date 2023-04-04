$77.95+0.6384.62+0.51
1 час назад

Российский врач связала тягу к жирной пище с наличием паразитов

Vse42.ruиещё 1

Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова назвала продукты, тяга к которым говорит о вероятности наличия паразитарных заболеваний.

Российский врач связала тягу к жирной пище с наличием паразитов
Фото: Vse24Vse24

В беседе с журналистами эксперт в области здорового питания отметила, что желание съесть вредные продукты может сигнализировать о наличии проблем со здоровьем. Если у человека наблюдается зависимость от жирной сметаны, мяса и соусов, то существует вероятность того, что у него есть паразитарные заболевания. Об этом пишет издание "Известия".

– Привычку к сладкому и жирному нередко связывают с наличием в организме грибков или паразитов. Так, часто зависимость от жирной сметаны, мяса и соусов может сигнализировать о наличии паразитарных заболеваний, – цитирует СМИ врача.

Мещерякова добавила, что после лечения у многих меняются пищевые привычки, так как происходит очищение организма на глубоком клеточном уровне.

Болезни и лекарства,Татьяна Мещерякова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий