Российский врач связала тягу к жирной пище с наличием паразитов

В беседе с журналистами эксперт в области здорового питания отметила, что желание съесть вредные продукты может сигнализировать о наличии проблем со здоровьем. Если у человека наблюдается зависимость от жирной сметаны, мяса и соусов, то существует вероятность того, что у него есть паразитарные заболевания. Об этом пишет издание "Известия".