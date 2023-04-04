Врач Костюк заявил, что смех может устранить боль при артрите

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк в беседе с РИА Новости отметил, что, согласно международным исследованиям, смех может снижать уровень сахара в крови, существенно уменьшать или полностью устранять болевые ощущения при артрите за счет выработки набора гормонов.

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Кроме того, смех снимает мышечные и эмоциональные зажимы, в результате чего проходят физическая и психологическая усталость.

По слова Костюка, смех вызывает в человеческом организме выработку гормонов, обладающих иммуномодулирующим действием. Они положительно влияют на работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также ЖКТ.

Врач добавил, что при лечении невротических расстройств и депрессивных состояний эксперты могут назначить такой метод как смехотерапия. Она включает дыхательные смехотехники, смехомедитации, психодинамические смехоупражнения, смешные шутки, веселые истории, афоризмы, анекдоты, комедии и другое.