Отоларинголог Давыдов: боль в горле не всегда симптом простуды. Принято считать, что больное горло мучает только тех, кто подхватил вирус или простыл. Обычно эта боль сопутствует насморку, высокой температуре и общей слабости. Но на деле дискомфорт в глотке можно ощущать и по другим причинам. О них «Доктору Питеру» рассказал ринохирург или отоларинголог Денис Давыдов.

По словам врача, ответов на вопрос, почему болит горло, достаточно много. Причём патология может быть как в самой носоглотке, так и в чём-то другом.

Проблема диагностики таких болячек в том, что оценить проявление болезни может только сам человек. А они вполне могут разниться в зависимости от времени суток, общего состояния, дополнительных проблем с носом, полостью рта и органами пищеварения.

Так что тут важны не только сами ощущения в глотке, но и другие текущие жалобы и те, что возникали раньше.

Самые частые причины боли в горле

Специалист объяснил, что часто проблема касается отоларингологии — это могут быть различные воспаления миндалин (тонзилиты) или глотки (фарингиты). Или же боль в горле провоцируют инфекции. Тут и дискомфорт при глотании, и жжение — полный набор. Обычно при правильном лечении симптомы проходят довольно быстро.

Иногда горло может болеть из-за новообразований носоглотки и гортани. В этом случае боль мучает продолжительное время, так как болезнь распознают не сразу и лечат не то. Также проблема может быть *в аллергической реакции. Её могут спровоцировать какие-нибудь таблетки или еда с красителями. Тут проблема проходит тоже быстро, если найти и исключить аллерген.

А иногда проблема приходит откуда не ждали — подводит пищеварительный тракт. Боль в горле может начаться из-за недостаточного смыкания кардии и заброса желудочного сока в пищевод или других болячек. Среди них — гастрит, холецистит, эзофагит.

И, наконец, самая банальная причина дискомфорта в горле — какие-нибудь внешние факторы. Надышались средством для дезинфекции, свежей краской или ещё чем-нибудь вредным.

Чем лечить больное горло

Если болит горло на фоне простуды, то помогут даже народные средства. По словам врача лабораторной диагностики Анны Сафоновой, свою эффективность доказали тёплый некрепкий чай с лимоном, морсы, отвары с корнем солодки или гвоздики, ромашкой, шалфеем и другими травами.