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2 часа назад

Как понять, что у вас рак кишечника на ранней стадии: четыре признака

Ferra.ru

Существуют сигналы организма, на которое точно стоит обратить внимание. Среди них - симптомы рака. Например, рака кишечника.

Как понять, что у вас рак кишечника на ранней стадии: 4 признака
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Петра Ткаченко, гастроэнтеролога, гепатолога, кандидата медицинских наук, на рак кишечника могут указывать четыре признака.

Боли по ночам. Плохо, если человек ночью просыпается из-за болей в животе или неприятных ощущений в желудке. Кровь в стуле. Причём она должна идти откуда-то изнутри, а не из геморроидальных вен.

Внезапное снижение веса. Например, если человек худеть не собирался, но резко сбросил вес. Связано это с быстрым ростом опухоли в организме. Диарея и запоры. Хотя этот признак и не всегда указывает на рак.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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