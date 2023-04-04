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Терапевт назвал опасность лечения мухоморами

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Врач-терапевт Иван Ромасов напомнил, что употребление таких грибов, как мухоморы и кордицепс, даже в небольшом количестве может привести к печальным последствиям.

Терапевт назвал опасность лечения мухоморами
© Unsplash

Врач обратил внимание на то, что многие из тех, кто употребляет грибы в микродозах, заявляют об их способности бороться с депрессией. Однако, как отметил терапевт, люди забывают, что антидепрессанты всегда идут в совокупности с консультациями специалиста, который помогает выработать системы для борьбы со стрессом в будущем.

"Пропагандисты данного нетрадиционного метода лечения чаще всего обещают излечение от опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней суставов и психиатрических заболеваний. Все эти состояния несовместимы с микродозингом", — цитируют "Известия" терапевта.

Ранее «СП» писала, что международная группа ученых в ходе исследования установила, что бананы, если ими злоупотреблять, могут быть крайне опасны для здоровья человека.

По мнению экспертов, бананы противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением, так как в них содержится много углеводов, особенно фруктозы.

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