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3 часа назад

Названы главные опасности, подстерегающие дачников весной

Нижегородская правда

Весна на природе – в деревне или на даче, – таит немало опасностей, которые всегда нужно иметь в виду. Об этом пишет Infox.ru cо ссылкой на портал PRIMPRESS. Одной из первых проблем на дачных участках сейчас станут клещи. Укус клеща может вызвать у человека болезнь Лайма, а у животных – привести к пироплазмозу. Хуже всего — энцефалитные клещи, которые распространены на Дальнем Востоке, в Карелии, Петербурге, на Алтае.

Названы главные опасности, подстерегающие дачников весной
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Вторая опасность – употребление немытых овощей, ягод, смородинных листов в чай. Тут есть риск заразиться червями аскаридами. Их яйца хорошо хранятся в земле и попадают на овощи и ягоды.

Любителям рыбалки тоже не следует расслабляться. Речь о том, что выловленную рыбу ни в коем случае нельзя употреблять в пищу без предварительной термической обработки. Рыба может быть распространителем описторхоза

Болезни и лекарства,
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