Названы главные опасности, подстерегающие дачников весной

Весна на природе – в деревне или на даче, – таит немало опасностей, которые всегда нужно иметь в виду. Об этом пишет Infox.ru cо ссылкой на портал PRIMPRESS. Одной из первых проблем на дачных участках сейчас станут клещи. Укус клеща может вызвать у человека болезнь Лайма, а у животных – привести к пироплазмозу. Хуже всего — энцефалитные клещи, которые распространены на Дальнем Востоке, в Карелии, Петербурге, на Алтае.