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Пять главных признаков деменции, которые нельзя игнорировать

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По словам эксперта по деменции Бернадетт Моссман, на сегодня известно более 200 разновидностей старческого слабоумия. Это, к примеру, болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и пр. Обычно развитие деменции связано с аномальным накоплением белков в мозге человека.

Пять главных признаков деменции, которые нельзя игнорировать
© Ferra.ru

Из-за аномального накопления в мозге белков нервные клетки начинают работать менее эффективно и в итоге погибают. Это приводит к тому, что определённые области мозга сжимаются и в целом мозг работает уже по-другому.

Итак, есть пять главных признаков деменции.

Обратитесь к врачу, если вы заметили у вашего близкого ряд симптомов. В частности, если человеку стало сложно справляться с повседневными задачами; сложно следить за ходом разговора; если человек путается во времени и пространстве; если у него провалы в памяти; если он страдает от изменений настроения.

Крайне важно ко всем перечисленным выше признакам отнестись серьёзно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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