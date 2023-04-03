Названы неожиданные симптомы, указывающие на проблемы с кишечником

Неочевидные признаки и симптомы серьезных проблем с кишечником назвали диетологи из Великобритании Люси Керрисон и Кирстен Джексон.
По их словам, на кишечные заболевания могут указывать проблемы с ногтями, волосами и кожей. В беседе с изданием The Sun Керрисон и Джексон пояснили, что ногти в этом случае выглядят ломкими, волосы — сухими, а кожа теряет прежний цвет и тускнеет. Это происходит из-за неспособности желудочно-кишечного тракта усваивать питательные вещества из еды.
Среди прочих симптомов британские диетологи упомянули частое испражнение, странные звуки в животе, хроническую усталость и плохое настроение. Последний фактор нередко указывает на преобладание «плохих» бактерий в микрофлоре кишечника.