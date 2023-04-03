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48 минут назад

Британские диетологи назвали неожиданные симптомы, указывающие на проблемы с кишечником

Слово и Дело

Неочевидные признаки и симптомы серьезных проблем с кишечником назвали диетологи из Великобритании Люси Керрисон и Кирстен Джексон.

Названы неожиданные симптомы, указывающие на проблемы с кишечником
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По их словам, на кишечные заболевания могут указывать проблемы с ногтями, волосами и кожей. В беседе с изданием The Sun Керрисон и Джексон пояснили, что ногти в этом случае выглядят ломкими, волосы — сухими, а кожа теряет прежний цвет и тускнеет. Это происходит из-за неспособности желудочно-кишечного тракта усваивать питательные вещества из еды.

Среди прочих симптомов британские диетологи упомянули частое испражнение, странные звуки в животе, хроническую усталость и плохое настроение. Последний фактор нередко указывает на преобладание «плохих» бактерий в микрофлоре кишечника.

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