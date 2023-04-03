Пульпит. Как его определить и чем он грозит?

Осложнение кариеса и, как следствие, развитие пульпита — явление нередкое. О том, как его определить и предотвратить, рассказывает Константин Егоров, стоматолог терапевт, хирург-имплантолог, главный врач центра имплантации и стоматологической клиники.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Симптомы пульпита

Видео дня

Пульпит — это воспаление пульпы. Именно пульпа содержит кровеносные и лимфатические сосуды, а также нервные волокна, находящиеся внутри зуба.

У истоков этого воспалительного процесса стоит кариес — самое распространенное заболевание не только в России, но и в мире. При кариозном поражении зуб разрушается, ноет, возникает боль при приеме пищи. Холодные и горячие напитки вызывают сильный дискомфорт. А если кариозная инфекция попала в полость зуба и развился пульпит, симптомы начинают беспокоить пациента с удвоенной силой. Боли от раздражителей уже долго не проходят и не всегда обезболивающее дает быстрый и долговременный эффект.

Еще один характерный признак пульпита — распространение болей по всем ветвям челюстных нервов. Причем, очень часто такие боли возникают в вечернее или ночное время. В этом случае, бывает даже сложно определить, какой именно зуб болит.

Особенности заболевания

Стоматологи разделяют пульпит на острый и хронический. Во время острого процесса инфекция только попадает в полость пульпы и нервные волокна реагируют на начавшееся воспаление интенсивной болью. Хронический пульпит приходит на смену острому пульпиту.

Если пациент вовремя не обратился за помощью, боли постепенно снижаются, наступает иллюзия ремиссии. Однако, со временем все симптомы возвращаются, а пульпит переходит в следующее, еще более грозное осложнение кариеса — периодонтит, то есть в воспаление связочного аппарата зуба.

Как показывает практика, пациенты обращаются в клинику при остром пульпите или обострении хронического. А хронический пульпит в стадии ремиссии обычно стоматологи обнаруживают у пациента во время санации полости рта.

Обязательно ли лечить?

Коварство пульпита кроется в том, что в дневное время суток, когда больной занимается привычными делами, боли могут практически не беспокоить. Из-за этого некоторые пациенты откладывают визит к стоматологу до последнего, принимают обезболивающие препараты, которые на время маскируют симптомы. При этом, отсутствие постоянного дискомфорта не мешает болезни прогрессировать.

Профилактика