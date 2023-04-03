Врач назвал способы оказания помощи при переломе на рыбалке

При переломе или другой травме во время рыбалки или охоты не следует паниковать, говорит травматолог, ортопед Константин Сергеев. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал способы оказания первой помощи себе или другому пострадавшему.

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Сергеев посоветовал первым делом зафиксировать травмированную конечность любыми подручными способами. Подойдет даже длинная палка. Затем к месту травмы необходимо приложить что-то холодное и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Если травма произошла с другим человеком, Сергеев рекомендует зафиксировать конечность подручными средствами и при необходимости дать обезболивающее. Он предупредил, что ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно вправлять вывих или перелом. Также запрещено утеплять и греть травмированную часть тела.

При открытом переломе с повреждением кожи и кровотечением следует промыть рану чистой водой с мылом, либо обработать неспиртовыми антисептиками (например, хлоргексидином) и наложить стерильную повязку, объяснил Сергеев. Если нет запаса чистой воды, рану нужно прикрыть чистой повязкой.