Состояние, когда сахар в крови повышен, но диабет второго типа еще не диагностирован, называют предиабетом. По словам специалистов, если в предиабетическом состоянии не нормализовать уровень сахара, человеку могут поставить диагноз диабет.

При этом врачи уверяют, что замедлить процесс развития диабета, а в некоторых случаях обратить процесс вспять, можно при помощи правильного питания, пишет ИноСМИ.

На предиабет указывают несколько симптомов, основной из которых – жажда. Кроме того, на развитие болезни могут указывать проблемы с концентрацией внимания, частое мочеиспускание, изменение количества мочи, а также онемение конечностей.

Некоторые пациенты также жалуются на ухудшение зрения и долгозаживающие раны.