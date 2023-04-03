Когда продолжительность жизни сможет достичь 150 лет

Научная группа из Университета Джорджии поделилась итогами исследования, которое может изменить традиционные представления о максимальной продолжительности жизни человека.

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Специалисты изучили данные о состоянии здоровья жителей 19 стран мира в возрасте от 50 до 100 лет и обнаружили, что люди, которые родились с 1900 по 1950 год, в среднем живут дольше, чем когда-либо ранее.

По мнению ученых, тенденция замедления процессов старения может привести к тому, что к 2060 году продолжительность жизни увеличится до 150 лет, сообщает издание PLOS ONE.