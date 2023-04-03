$76.45+0.1482.39-0.75
3 часа назад

Ученые выяснили, что к 2060 году продолжительность жизни сможет достичь 150 лет

Волгоградская правда

Научная группа из Университета Джорджии поделилась итогами исследования, которое может изменить традиционные представления о максимальной продолжительности жизни человека.

Когда продолжительность жизни сможет достичь 150 лет
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Специалисты изучили данные о состоянии здоровья жителей 19 стран мира в возрасте от 50 до 100 лет и обнаружили, что люди, которые родились с 1900 по 1950 год, в среднем живут дольше, чем когда-либо ранее.

По мнению ученых, тенденция замедления процессов старения может привести к тому, что к 2060 году продолжительность жизни увеличится до 150 лет, сообщает издание PLOS ONE.

При этом, несмотря на все достижения современной науки, предельное число лет, которые прожил человек, по официальным данным, составляет 122 года. Однако биологи активно продолжают разработки, направленные на увеличение максимального возраста.

Болезни и лекарства,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий