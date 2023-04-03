Когда продолжительность жизни сможет достичь 150 лет

Научная группа из Университета Джорджии поделилась итогами исследования, которое может изменить традиционные представления о максимальной продолжительности жизни человека.
Специалисты изучили данные о состоянии здоровья жителей 19 стран мира в возрасте от 50 до 100 лет и обнаружили, что люди, которые родились с 1900 по 1950 год, в среднем живут дольше, чем когда-либо ранее.
По мнению ученых, тенденция замедления процессов старения может привести к тому, что к 2060 году продолжительность жизни увеличится до 150 лет, сообщает издание PLOS ONE.
При этом, несмотря на все достижения современной науки, предельное число лет, которые прожил человек, по официальным данным, составляет 122 года. Однако биологи активно продолжают разработки, направленные на увеличение максимального возраста.