Пользоваться презервативами необходимо при любом виде секса, считает уролог, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег Аполихин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самое эффективное средство защиты от венерических болезней.

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«Ответственный подход к своему здоровью и здоровью партнера предполагает индивидуальную профилактику инфекций, передающихся половым путем (ИППП)», — объяснил врач. Это, по его словам, подразумевает соблюдение личной гигиены, правильную и регулярную контрацепцию, использование местных бактерицидных средств, регулярное посещение гинеколога или уролога, своевременное лечение выявленных заболеваний, воздержание от беспорядочных половых связей и вакцинирование против некоторых типов вирусов, например, ВПЧ и гепатита В.

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Самый простой и надежный способ защититься от ИППП — это использование презерватива, отметил Аполихин. Он посоветовал использовать его при всех сексуальных контактах, в том числе при оральном сексе.

Собеседник «Ленты.ру» признал, что барьерные средства защиты при половых актах не гарантируют стопроцентную безопасность. Они обеспечивают в основном предохранение от нежелательной беременности, риск заражения ИППП снижается лишь на 80-85 процентов. Это связано с тем, что очаги инфекции могут находиться и на тех частях тела, которые не закрыты презервативом.

Врач добавил, что помимо механических средств защиты от ИППП существуют еще и химические — спермициды, которые выпускаются в виде мазей, гелей, свечей и вагинальных таблеток. Хотя основная их функция — подавить активность сперматозоидов, а защита от ИППП является побочным эффектом, при правильном применении они способны сократить риск инфицирования в среднем на 70 процентов.

Аполихин напомнил, что эффективной мерой профилактики вирусных заболеваний (гепатита В, папилломавируса) для людей, находящихся в группе риска, является вакцинирование. Антибиотики для профилактики ИППП принимают в экстренных случаях в «ударной» дозировке в первые сутки после полового акта, чтобы предупредить возможное распространение инфекции.