Что такое кишечная палочка

Кишечная палочка (E. coli) — распространённый вид палочковидных бактерий. Обычно встречается в нижних отделах кишечника людей и теплокровных животных. Большинство штаммов кишечной палочки безвредны, но некоторые могут вызвать серьёзное пищевое отравление.

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Проще говоря, это такой тип бактерий, которые могут быть безвредными\полезными и вредными для человека. Полезные штаммы кишечных палочек синтезируют витамин K, помогают бороться с вредными микроорганизмами в кишечнике. Другие же (например, энтерогеморрагический штамм STEC) наносят вред организму. Их токсины могут спровоцировать сильные отравления.

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Нюансы

Как правило, опасные штаммы кишечной палочки передаются человеку при употреблении заражённых пищевых продуктов, например сырого мяса или недоваренных изделий из мясного фарша, сырого молока, а также заражённых овощей, которые не проходят термическую обработку.

Но заразиться можно и бытовым путём. Например, если вы плохо помыли руки после контакта с заражённым животным (особенно домашним скотом) или поверхностями, на которые попали вредоносные бактерии. Даже купание в загрязнённом водоёме может привести к заражению кишечной палочкой, особенно если вы ненароком проглотили воду.

Отравление кишечной палочкой часто проходит само, но иногда на фоне отравлений могут развиться опасные состояния.

Например, гемолитико-уремический синдром (ГУС). Он приводит к разрушению эритроцитов и почечной недостаточности. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, примерно у 5–10 % людей с инфекцией STEC развивается гемолитико-уремический синдром. Среди самых распространённых симптомов — снижение частоты мочеиспускания, вялость и бледность.

Чем лечат отравление кишечной палочкой

Медики часто назначают людям с кишечной инфекцией специальную диету, которая ограничивает потребление быстрых углеводов (сладости, фастфуд, макароны, колбаса и так далее) и полностью исключает потребление молока. При угрожающем росте количества бактерий в кишечнике больным назначают антибиотики.

Профилактика

Существует несколько способов, как обезопасить себя от патогенных штаммов кишечной палочки:

регулярно и тщательно мойте руки с мылом в тёплой воде после каждого посещения туалета, смены подгузников, контакта с сельскохозяйственными животными, а также перед приёмом пищи;

тщательно промывайте свежие фрукты, готовьте мясо при безопасной температуре, соблюдайте продуктовое соседство в холодильнике и морозильной камере, а также размораживайте еду в холодильнике или микроволновой печи;

содержите зоны приготовления пищи в чистоте. Всегда используйте горячую мыльную воду или дезинфицирующее средство для мытья рук, столов, разделочных досок, посуды и всего остального, что соприкасается с сырым мясом. Всегда храните сырое мясо отдельно от других продуктов;

употребляйте в еду только пастеризованные продукты, включая молоко, сок и сыр;

не глотайте воду во время плавания в бассейне или водоёме.

Пример употребления в «Секрете»

«В нашей пищевой традиции никогда никаких роллов не было, но, даже не поглощая роллы, мы летали в космос, собирались на Марсе яблони высаживать, но при этом не пользовались роллами. Даже если в них нет кишечной палочки, сыроедение — это не наша культура питания».

(Из новости от 30 марта 2023 года о роллах «Филадельфия» с кишечной палочкой.)

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