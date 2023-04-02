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13 минут назад

Медик: курение в 3,5 раза повышает риск развития язвы

СОВА

Врач-гастроэнтеролог рассказала, что у курящих людей в 3,5 раза повышается риск развития язвенных болезней.

Медик: курение в 3,5 раза повышает риск развития язвы
Фото: СОВАСОВА

Никотин в организме поражает не только дыхательную, но и сердечно-сосудистую систему, а также желудочно-кишечный тракт. Статистика показывает, что рак пищевода и желудочно-кишечного тракта у курящих встречается в 4 раза чаще, чем у тех, кто не курит.

Заведующая гастроэнтерологическим стационарным отделением Самарской городской больницы № 5, кандидат медицинских наук Надежда Язенок уточнила, что табак также провоцирует образование геморроя за счёт того, что ядовитые компоненты сигарет затрудняют отток крови и происходит спазм прямой кишки:

"Токсичные компоненты табака обладают мощным сосудосуживающим действием, нарушают работу печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, приводят к застою желчи и желчнокаменной болезни. Возникает риск гепатоцеллюлярной карциномы, панкреонекроза. У курящих людей в 4 раза чаще развиваются язвенный колит и болезнь Крона".

Ранее врачи рассказали, чем опасен алкоголь для организма.

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