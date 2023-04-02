Медик: курение в 3,5 раза повышает риск развития язвы

Никотин в организме поражает не только дыхательную, но и сердечно-сосудистую систему, а также желудочно-кишечный тракт. Статистика показывает, что рак пищевода и желудочно-кишечного тракта у курящих встречается в 4 раза чаще, чем у тех, кто не курит.