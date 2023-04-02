Онколог заявил об опасности оральных контрацептивов

Онколог Красножон: оральные контрацептивы могут спровоцировать рак груди. Именно поэтому от противозачаточных таблеток лучше отказаться после 35 лет. Исключение могут сделать только женщины с поликистозными яичниками, эндометриозом и те, кто пьёт препараты в лечебных целях, рассказал «Газете. Ru» онколог-маммолог клиники «РЖД-Медицина» Дмитрий Красножон.

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Гормональная контрацепция и рак груди

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Врач объяснил, что риск развития рака молочной железы максимален в возрасте 50–60 лет. Именно поэтому после 35 лет важно взвесить риски и пользу от приёма противозачаточных таблеток.

Одна история, если женщина принимает такие препараты в лечебных целях. Например, при высоких рисках развития рака яичников отказ от приёма гормональных контрацептивов может быть нежелательным.

То же касается женщин с эндометриозом и синдромом поликистозных яичников. Иногда заместительная гормональная терапия показана после менопаузы — она снижает риск развития остеопороза, но в то же время вероятность рака груди растёт. Тут важно всё взвесить.

На сколько растут риски развития рака груди

Недавно учёные из Оксфордского университета выяснили, что приём любых контрацептивов повышает риск развития рака молочных желёз на 20–30%. Для этого они проанализировали данные женщин из двух групп: в одной были только здоровые, а в другой те, кто перенёс рак груди. Всё они пили противозачаточные.

По словам Красножонова, это значимое число, если учесть, что этот вид рака часто встречается. Тем более, добавил он, это длительное исследование, которое отличается от всех предыдущих.

Профилактика рака груди

Онколог напомнил, что лучший способ защитить себя от рака молочных желёз — здоровый образ жизни и регулярная диагностика у врача. Шансы на выздоровление значительно возрастают, если болезнь обнаружили на ранней стадии.